Александр Елагин — о тренерах «Челси»: Росеньор какое-то время «ехал» на багаже Марески

Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на поражение «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:3).

«Невольно приходишь к выводу, что после увольнения Марески новый босс Росеньор какое-то время «ехал» на багаже итальянца, а потом без надлежащей «профилактики» «синяя» машина «Челси» начала разваливаться.

Какая-то странная, временами просто бестолковая игра в обороне (особенно в центре), невразумительные действия Фернандеса и Кайседо в середине поля, ещё недавно бывших образцовыми хавбеками. Сейчас если о них говорят, то только с недоумением. Стараний одного Палмера (будь он хоть семь пядей во лбу) недостаточно, как в своё время их было недостаточно в сборной Аргентины с самим Лео Месси (помните такие времена?). О вратарях «Челси» лучше перед сном не упоминать…

Когда я говорил, что Пикфорд – вратарь номер «РАЗ» в Премьер-лиге, мне в ответ иронично улыбались, а в комментариях пытались вежливо обидеть: «Старый, что с него взять…» Ну, и кто прав? Ой, кто-то когда-то как же верно сказал, что «классный вратарь – это половина команды». Умнейший, видимо, был человек! Футбольный Эйнштейн! Видели, как в критические моменты Джордан спасал «Эвертон», что в итоге и предопределило победу «ирисок»!

«Челси» потерпел четвёртое (!) подряд поражение, три последних матча – без забитых мячей, зато семь пропущенных, два последних – по 0:3. Жестковато будет…» — написал Елагин в телеграм-канале.