Арбелоа оценил состояние Мбаппе перед матчем «Реала» с «Атлетико» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил состояние нападающего своей команды Килиана Мбаппе перед матчем 29-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 22 марта.

«Я уже говорил вам, что в день его возвращения он будет 100% в форме. Те минуты, что он провёл в игре в Манчестере, те два-три забега, которые он совершил… ну, я думаю, в каждом его действии он показывал, что находится в отличной форме. И прежде всего его самочувствие; вот что в конечном итоге важно. Как он себя чувствовал и как он себя чувствует на тренировках. Максимальная уверенность, максимальные гарантии и максимальное ожидание от полноценного возвращения такого игрока, способного изменить ход игры», — приводит слова Арбелоа AS.

После 28 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» заработал 57 очков и располагается на четвёртой строчке.