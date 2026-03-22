Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об адаптации Хуана Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0) рассказал, как проходит адаптация в команде Хуана Боселли.

«Он пока в процессе. Мы видим, что ещё нужно время. Мало кто приходит в нашу команду и с первого дня играет так, как будто он здесь давно. Он очень старается, и видно, что вникает в каждую мелочь, что-то получается, что-то нет, но это нормальный рабочий процесс. Я надеюсь, что от игры к игре всё будет лучше и лучше», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Хуан Боселли провёл шесть матчей за «Краснодар», в которых сделал одну результативную передачу, после перехода из «Пари НН» в зимнее трансферное окно.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.