Тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении от «Эвертона»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении своей команды от «Эвертона» (0:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Бету – 33'     2:0 Бету – 62'     3:0 Ндиайе – 76'    

«Что касается того, о чём мы говорили в команде, — не допускать пропущенных голов, оставаться в игре, контролировать ход матча — у нас не получилось. Вечер выдался действительно сложным, результат и сама игра оказались совсем не такими, как мы ожидали или хотели.

Мы вошли в игру нервно, допускали ошибки, но затем нам удалось взять игру под контроль, мы были на половине поля соперника, создавали моменты, которыми не воспользовались – не хватило точности. Но потом, словно из ниоткуда, оппонент забил. Это не первый раз, когда такое случается, и если у вас сложная серия игр, то это может повлиять на веру в себя, когда другая команда забивает первой. Именно это и произошло.

Пикфорд совершил сейв мирового класса при счёте 1:0, затем мы вышли на второй тайм и контролировали игру, но допустили ошибку, и они повели 2:0, что придало им ещё больше сил. Всё дело в ритме и импульсе, а у нас этого сегодня не было.

Думаю, команда прилагает достаточно усилий, не могу сказать, что ей не хватает веры и решимости. Понимаю, что, когда у тебя череда поражений и таких неудачных выступлений, как у нас, на тебя могут обрушиться подобные обвинения, но я не думаю, что сейчас это проблема», — приводит слова Росеньора официальный сайт лондонского клуба.

