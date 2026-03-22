«Валенсия» победила «Севилью» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Севилья» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Валенсии» Уго Дуро на 38-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Ларджи Рамазани удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

После 29 встреч испанского чемпионата «Валенсия» набрала 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 31 очко.

В следующем туре «Валенсия» в домашнем матче сыграет с «Сельтой» 5 апреля, а «Севилья» в этот же день на выезде встретится с «Овьедо».