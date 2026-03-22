Ницца — ПСЖ, результат матча 21 марта 2026, счёт 0:4, 27-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» в большинстве разгромил «Ниццу» в матче 27-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль»
Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42'     0:2 Дуэ – 49'     0:3 Фернандес – 81'     0:4 Заир-Эмери – 85'    
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет

Первый мяч во встрече забил защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш на 42-й минуте. На 49-й минуте форвард Дезире Дуэ удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Юссуф Ндайишимийе. На 81-й минуте Дро Фернандес забил третий мяч в ворота хозяев, а через пять минут полузащитник парижского клуба Уоррен Заир-Эмери установил окончательный счёт — 4:0. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл полный матч и отыграл «на ноль».

После 26 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 27 очков после 27 игр.

В следующем туре «ПСЖ» в домашнем матче сыграет с «Тулузой» 4 апреля, а «Ницца» на день позже на выезде встретится со «Страсбургом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
