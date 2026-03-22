Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Сассуоло, результат матча 21 марта 2026, счёт 1:1, 30-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в 30-м туре Серии А
Комментарии

Завершён матч 30-го тура Серии А, в котором играли туринский «Ювентус» и «Сассуоло». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Маркетти.

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Йылдыз – 14'     1:1 Пинамонти – 52'    

Кенан Йылдыз на 14-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел туринцев вперёд. Андреа Пинамонти на 52-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Ювентус» с 54 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Сассуоло» с 39 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «бьянконери» 6 апреля примут «Дженоа», а «нероверди» 4 апреля дома сыграют с «Кальяри».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android