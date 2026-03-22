«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в 30-м туре Серии А

Завершён матч 30-го тура Серии А, в котором играли туринский «Ювентус» и «Сассуоло». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра матча выступил Маттео Маркетти.

Кенан Йылдыз на 14-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел туринцев вперёд. Андреа Пинамонти на 52-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Ювентус» с 54 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Сассуоло» с 39 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «бьянконери» 6 апреля примут «Дженоа», а «нероверди» 4 апреля дома сыграют с «Кальяри».