Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 22 марта

Сегодня, 22 марта, состоятся четыре матча 25-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 22 марта (время — московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» Тула;

13:00. «Сокол» — «Нефтехимик»;

14:00. «Урал» — «Енисей»;

16:00. «Спартак» Кострома — «Шинник».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). В топ-5 также входят «КАМАЗ» (37) и костромской «Спартак» (37). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.