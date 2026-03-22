Генич задал вопрос на тему будущего Осинькина в «Сочи»
Известный спортивный комментатор Константин Генич опубликовал пост, где задал вопрос на тему будущего главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина в клубе после разгромного поражеия в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 0:4.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
1:0 Волков – 5' 2:0 Филин – 12' 3:0 Петров – 84' 4:0 Рядно – 87'
Удаления: нет / Заика – 90+5'
«Надо ли Осинькину оставаться в «Сочи» и работать в Первой лиге? Или лучше сейчас «по обоюдному» расстаться?» — написал Генич в своём телеграм-канале.
На данный момент сочинский клуб с девятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Калининграда с 42 очками располагается на третьей строчке.
