Генич задал вопрос на тему будущего Осинькина в «Сочи»

Известный спортивный комментатор Константин Генич опубликовал пост, где задал вопрос на тему будущего главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина в клубе после разгромного поражеия в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 0:4.

«Надо ли Осинькину оставаться в «Сочи» и работать в Первой лиге? Или лучше сейчас «по обоюдному» расстаться?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

На данный момент сочинский клуб с девятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Калининграда с 42 очками располагается на третьей строчке.