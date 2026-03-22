Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч с «Ниццей» в чемпионате Франции

Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч с «Ниццей» в чемпионате Франции
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку «5» по итогам матча с «Ниццей» в чемпионате Франции по версии издания L'Équipe. Встреча завершился разгромной победой парижан со счётом 4:0.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42'     0:2 Дуэ – 49'     0:3 Фернандес – 81'     0:4 Заир-Эмери – 85'    
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет

«Российскому вратарю пришлось вступать в игру реже, чем в матче с «Челси». Он справился с несильным ударом Диопа на 31-й минуте и наблюдал, как удар головой Данте прошёл мимо на 33-й. Также он не дал себя застать врасплох после подачи, когда Забараный не успел сыграть против Ваи на 35-й минуте», — оценило издание игру российского вратаря.

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Нуну Мендеш, который записал в свой актив гол и результативную передачу.

