Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч с «Ниццей» в чемпионате Франции
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку «5» по итогам матча с «Ниццей» в чемпионате Франции по версии издания L'Équipe. Встреча завершился разгромной победой парижан со счётом 4:0.
Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42' 0:2 Дуэ – 49' 0:3 Фернандес – 81' 0:4 Заир-Эмери – 85'
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет
«Российскому вратарю пришлось вступать в игру реже, чем в матче с «Челси». Он справился с несильным ударом Диопа на 31-й минуте и наблюдал, как удар головой Данте прошёл мимо на 33-й. Также он не дал себя застать врасплох после подачи, когда Забараный не успел сыграть против Ваи на 35-й минуте», — оценило издание игру российского вратаря.
Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Нуну Мендеш, который записал в свой актив гол и результативную передачу.
Комментарии
