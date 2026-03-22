«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ди-Си Юнайтед» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.

«Атланта» за последние пять матчей одержала одну победу, потерпела три поражения и ещё один матч завершился ничьей. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, за последние пять игр одержал две победы, потерпел два поражения и ещё одна игра закончилась ничьей.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Коламбус Крю», а «Ди-Си Юнайтед» проведёт матч с «Далласом». Оба матча пройдут 5 апреля.