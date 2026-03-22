Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед — Ди-Си Юнайтед, результат матча 22 марта 2026, счёт 0:0, МЛС сезон-2025/2026

«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ди-Си Юнайтед» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась со счётом 0:0.

США — Major League Soccer . МЛС
22 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
0 : 0
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 88-й минуте.

«Атланта» за последние пять матчей одержала одну победу, потерпела три поражения и ещё один матч завершился ничьей. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, за последние пять игр одержал две победы, потерпел два поражения и ещё одна игра закончилась ничьей.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Коламбус Крю», а «Ди-Си Юнайтед» проведёт матч с «Далласом». Оба матча пройдут 5 апреля.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android