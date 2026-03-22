Статистика Сафонова в матче «Ницца» — «ПСЖ». Матвей провёл «на ноль» вторую игру подряд

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил одно спасение по ходу матча (0,03 xGoT после ударов в створ*), в рамках 27-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Ниццей» (4:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 83% точных передач (20/24), одна точная длинная передача из пяти (20%). Также на его счету одно успешное действие из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 0,03 предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».

Данная встреча стала второй подряд во всех турнирах, которую Матвей завершил без пропущенных мячей. Всего таких за карьеру в парижском гранде накопилось 14 в 33 матчах.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 16 матчей, 17 пропущенных мячей и семь «сухих» встреч.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

Материалы по теме Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч с «Ниццей» в чемпионате Франции

Как Сафонов стал героем ФИФА: