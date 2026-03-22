Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
40-летний Модрич – второй игрок, сыгравший 550+ матчей в топ-5 европейских лиг за 18 лет

Полузащитник «Милана» Лука Модрич принял участие в матче 30-го тура Серия А против «Торино», который завершился победой «россонери» со счетом 3:2.

1:0 Павлович – 37'     1:1 Симеоне – 44'     2:1 Рабьо – 54'     3:1 Фофана – 56'     3:2 Влашич – 83'    

Команда под руководством Массимилиано Аллегри набрала три очка благодаря голам Павловича, Рабьо и Фофана. Хорват вышел в стартовом составе «Милана» и провёл на поле весь матч.

Эта встреча стала для 40-летнего Модрича 550-й в топ-5 европейских лигах. Основную часть игр он провёл за «Реал Мадрид» в Ла Лиге (394 матча), ещё 127 — в составе «Тоттенхэм Хотспур» в АПЛ, а за «Милан» в Серии А он сыграл 29 раз.

С момента дебюта в АПЛ (сезон-2008/09) больше матчей в топ-5 лигах провёл только нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн — 555.

В сезоне-2025/26 полузащитник «Милана» провёл 32 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.

Болельщики «Милана» приветствуют Луку Модрича

