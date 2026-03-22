Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Барселона» может вновь покинуть «Камп Ноу» — Diari ARA

«Барселона» может вновь временно покинуть «Камп Ноу» из-за работ по установке новой крыши, сообщает Diari ARA.

Монтаж кровли, запланированный на лето 2027 года, займёт больше времени, чем ожидалось. Изначально в клубе рассчитывали уложиться примерно в четыре с половиной месяца, однако инженеры говорят о сроке до семи месяцев, в течение которых проводить матчи на арене будет невозможно.

Операционный директор клуба Жоан Сентеллес ранее отмечал, что «Барселона» планирует сыграть три последних тура сезона-2026/27 и три первых матча следующего чемпионата на выезде, чтобы освободить стадион для работ.

В случае необходимости каталонцы могут временно переехать на «Эстади Йохан Круифф» или вернуться на «Олимпийский стадион Монжуик». Однако второй вариант нежелателен из-за финансовых затрат, а первый не соответствует требованиям Ла Лига по вместимости (минимум 15 тысяч мест).

Президент клуба Жоан Лапорта рассматривает возможность увеличения вместимости «Эстади Йохан Круифф» с 6 до 16 тысяч, но для этого необходимо разрешение городских властей.

Отметим, что недавно обновлённый «Камп Ноу» уже частично открыли — матч против «Севилья» посетили около 60 тысяч зрителей.

