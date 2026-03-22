Экс-игрок «Челси» задержан по делу о незаконном обороте наркотиков — Daily Mail

Бывший защитник «Вест Бромвич Альбион» и «Челси» Нил Клемент был задержан в Испании по подозрению в приобретении наркотиков, сообщает Daily Mail.

47-летний экс-игрок АПЛ был задержан в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нём и в его жилище нашли различные наркотические вещества и наличные.

Клемент выступал за «Вест Бромвич» с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола. Ранее он также играл за «Челси».

После задержания он предстал перед судом и был освобождён под залог на время расследования. Полиция изъяла более килограмма запрещённых веществ. Операция стала частью проверки после жалоб жителей на подозрительную активность.

