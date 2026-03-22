Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 марта

Сегодня, 22 марта, состоятся четыре матча в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 22 марта (время московское):

13:45. «Оренбург» — «Спартак»;

16:00. «Динамо» Москва — «Зенит»;

16:30. «Крылья Советов» — «Рубин»;

19:00. «Локомотив» – «Акрон».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков после 21 матча. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с 42 очками после 22 игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).

