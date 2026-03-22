«Оренбург» — «Спартак»: во сколько начало матча 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 тура чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

Как появился «Спартак»: