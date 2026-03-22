«Крылья Советов» — «Рубин»: во сколько начало игры 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 29 очков в 21 матче. «Крылья Советов» располагаются на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. Самарцы набрали 20 очков.