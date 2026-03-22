Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани высказался о возможности побить рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон

Комментарии

Тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал возможность побить рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон, который составляет 101 мяч. На данный момент команда забила 97 голов после 27 туров. В последнем матче «Бавария» одержала победу над «Унионом» со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Олисе – 43'     2:0 Гнабри – 45+1'     3:0 Кейн – 49'     4:0 Гнабри – 67'    

«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует.

Думаю, мы побьём этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты – никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», – приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х.

После 27 туров Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 70 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android