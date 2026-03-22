Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алан Ширер недоволен уровнем судейства в английском футболе

Комментарии

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер выразил недовольство текущим уровнем судейства в английском футболе. Комментарий был сделан после матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом», который завершился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

На 67-й минуте при счёте 1:0 в пользу «МЮ» нападающий манкунианцев Амад Диалло вошёл в штрафную, где защитник Адриен Трюффер толкнул его руками. Арбитр Стюарт Атвелл не зафиксировал фол, что вызвало критику. В следующей атаке «Борнмут» сравнял счёт, а Трюффер отдал голевой пас.

«Нынешнее судейство – худшее за долгое время и становится только хуже.

Cудьи слишком полагаются на VAR, и сейчас это влияет на уровень судейства, и выглядит это не очень хорошо», – приводит слова Ширера BBC.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android