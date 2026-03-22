«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 22 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 66 очков и занимают второе место. «Матрасники» заработали 57 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа встретится с «Мальоркой» (4 апреля), а подопечные Диего Симеоне сыграют с «Барселоной» (4 апреля).

Материалы по теме Арбелоа отреагировал на слова Симеоне о статусе народной команды у «Атлетико»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: