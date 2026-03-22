«Динамо» — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 22 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Динамо» и «Зенита» друг с другом:

Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 27 ноября 2025 года, «Динамо» — «Зенит» — 0:1;

Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 5 ноября 2025 года, «Зенит» — «Динамо» — 1:3;

РПЛ, 13-й тур, 26 октября 2025 года, «Зенит» — «Динамо» — 2:1;

РПЛ, 26-й тур, 26 апреля 2025 года, «Динамо» — «Зенит» — 1:1;

РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Зенит» — «Динамо» — 1:0.

