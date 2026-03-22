«Арсенал» Тула победил «СКА-Хабаровск» в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа (Благовещенск). Победу со счётом 3:1 праздновали гости.

На 23-й минуте испанец Хакобо Алькальде вывел «СКА-Хабаровск» вперёд. На 27-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте полузащитник Даниил Пенчиков вывел гостей вперёд. На 65-й минуте хавбек Илья Азявин упрочил преимущество «пушкарей».

«СКА-Хабаровск» остался на восьмом месте в турнирной таблице. У команды 33 очка в 25 играх. «Арсенал» поднялся на девятое место. «Канониры» довели количество набранных очков до 32.