СКА-Хабаровск — Арсенал Тула, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:3, 25-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Арсенал» Тула победил «СКА-Хабаровск» в 25-м туре Первой лиги
Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа (Благовещенск). Победу со счётом 3:1 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Арсенал Т
Тула
1:0 Алькальде – 23'     1:1 Брнович – 27'     1:2 Пенчиков – 35'     1:3 Азявин – 65'    

На 23-й минуте испанец Хакобо Алькальде вывел «СКА-Хабаровск» вперёд. На 27-й минуте черногорский полузащитник Милош Брнович восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте полузащитник Даниил Пенчиков вывел гостей вперёд. На 65-й минуте хавбек Илья Азявин упрочил преимущество «пушкарей».

«СКА-Хабаровск» остался на восьмом месте в турнирной таблице. У команды 33 очка в 25 играх. «Арсенал» поднялся на девятое место. «Канониры» довели количество набранных очков до 32.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
