Луис Энрике прокомментировал результат матча «Ницца» — «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (4:0).

«Это было очень важно. Мы знали перед матчем, как тяжело будет играть сразу после Лиги чемпионов — этого и следовало ожидать. А если смотреть на результаты после такого рода матчей, то всегда тяжело, особенно здесь, в Ницце. Мне понравилось, как мы готовились к матчу и как начали. Очень доволен нашим менталитетом, это важно и для уверенности, и для команды. Сейчас нужно заняться восстановлением, подумать после перерыва на матчи сборных, подготовиться к следующей игре лиги.

Мы видели много хорошего: Нуну Мендеш играл на позиции нападающего, а не защитника. Лукас Эрнандес начинал и был необыкновенным. Был и Дро [Фернандес], и Лукас Бералдо, который играл на новой позиции. Это то, что мне нравится. В этом же показан менталитет команды, который заключается в том, чтобы играть с атакующим настроем во все времена. Особенно доволен этими игроками, которые показали, что у нас отличное качество игры», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 26 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 60 очками.