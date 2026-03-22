Форвард «Динамо» Мх Агаларов высказался о турнирном положении команды в РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов поделился мнением о турнирном положении команды в Мир РПЛ. После 22 матчей соревнования дагестанский клуб набрал 21 очко и на текущий момент занимает 12-е место, находясь в одном очке от зоны переходных игр.

«В таблицу мы будем заглядывать после 30-го тура и думать об этом. А сейчас нужно работать, выходить на каждую игру как на финал и играть на победу. Евсеев тоже не говорит про турнирную таблицу. Мы стараемся готовиться к каждому следующему матчу», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России: