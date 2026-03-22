«Реал» — «Атлетико»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Реал Мадрид — Атлетико Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 22 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Реала» и «Атлетико» друг с другом:

Суперкубок Испании, полуфинал, 8 января 2026 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:2;
Ла Лига, 7-й тур, 27 сентября 2025 года, «Атлетико» — «Реал» — 5:2;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 12 марта 2025 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:0 (2:4 пен.);
Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 4 марта 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 2:1;
Ла Лига, 23-й тур, 8 февраля 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 1:1.

С историей личных встреч «Реала» и «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

