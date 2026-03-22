Игрок «Краснодара» Оласа прокомментировал победу в матче с «Пари НН»
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о разгромной победе над «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Галицкий был прав, что акцентировал внимание команды на матче с «Пари НН». Действительно, иногда после такой большой победы можно заметить, что команда расслабляется. Но мы этого не сделали — не расслабились, продолжили так же находиться в полной концентрации, оставили позади эмоции победного матча с ЦСКА. Мне кажется, что сегодня это было заметно во время игры. Нам удалось провести большой матч», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 49 очков в 22 играх. «Зенит» со второй строчки отстаёт на четыре очка и имеет один матч в запасе.

