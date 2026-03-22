«Арсенал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 22 марта, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 5-й тур, 21 сентября 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1;

АПЛ, 24-й тур, 2 февраля 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1;

АПЛ, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:2;

АПЛ, 30-й тур, 31 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0:0;

АПЛ, 8-й тур, 8 октября 2023 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:0.

