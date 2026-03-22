«Арсенал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 22 марта, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 5-й тур, 21 сентября 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1;
АПЛ, 24-й тур, 2 февраля 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1;
АПЛ, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:2;
АПЛ, 30-й тур, 31 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0:0;
АПЛ, 8-й тур, 8 октября 2023 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:0.

С историей личных встреч «Арсенала» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Кубка лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финал «Арсенал» — «Сити», мадридское дерби, РПЛ, UFC и хоккей
Топ-события воскресенья: финал «Арсенал» — «Сити», мадридское дерби, РПЛ, UFC и хоккей

