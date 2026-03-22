Дро Фернандес — о первом голе за «ПСЖ»: я счастлив, что помог команде победить

18-летний полузащитник «ПСЖ» Дро Фернандес, который перешёл из «Барселоны» в конце января, прокомментировал свой первый гол за парижскую команду. Хавбек отличился на 81-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (4:0), забив третий мяч команды.

«Это здорово. Я очень рад, что забил свой первый гол. Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь команде, я всегда готов. Прежде всего, я рад победе команды. Мы знали, что это важный матч, и я думаю, что мы играли очень хорошо, от начала до конца. Я счастлив, что помог команде, очень счастлив, именно для этого я здесь, поэтому я подписал контракт здесь и очень рад, особенно за победу», — приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

После 26 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 60 очками.