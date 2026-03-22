Лукас Оласа: Кордоба — легенда «Краснодара», в каждом матче оставляет абсолютно всё

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа считает, что нападающего команды Джона Кордобу можно назвать легендой клуба.

«Уже на протяжении достаточно многих сезонов Джон Кордоба показывает, кто он такой. Конечно, он очень важен для нас, для нашей команды. На каждой тренировке, на каждом матче он оставляет абсолютно всё. И он, конечно, прекрасный игрок.

На повезло, что он с нами. Мы наслаждаемся, как и все остальные люди, его присутствием в нашей команде. Рад за него, за результаты и забитые голы. Его можно назвать легендой «Краснодара», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. За этот период форвард принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 76 голами и 35 результативными передачами.

Самые титулованные футбольные клубы России: