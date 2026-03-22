Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Оласа: Кордоба — легенда «Краснодара», в каждом матче оставляет абсолютно всё

Лукас Оласа: Кордоба — легенда «Краснодара», в каждом матче оставляет абсолютно всё
Комментарии

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа считает, что нападающего команды Джона Кордобу можно назвать легендой клуба.

«Уже на протяжении достаточно многих сезонов Джон Кордоба показывает, кто он такой. Конечно, он очень важен для нас, для нашей команды. На каждой тренировке, на каждом матче он оставляет абсолютно всё. И он, конечно, прекрасный игрок.

На повезло, что он с нами. Мы наслаждаемся, как и все остальные люди, его присутствием в нашей команде. Рад за него, за результаты и забитые голы. Его можно назвать легендой «Краснодара», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. За этот период форвард принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 76 голами и 35 результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android