«Челси» может помешать «Ливерпулю» подписать полузащитника «Реала» — Caught Offside

«Челси» способен составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за покупку полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Лондонский клуб интересуется французским футболистом на фоне сомнений Энцо Фернандеса в своём будущем. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Челси» и «Ливерпуль» пытаются наладить контакт с окружением Камавинга. На текущий момент мерсисайдцы добились больших успехов в этом направлении.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил о готовности «Реала» рассмотреть предложения по 23-летнему игроку в размере € 50 млн.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: