Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Баварии» интересен вингер сборной Кот-д'Ивуара ценой в € 50-55 млн — Конур

«МЮ» и «Баварии» интересен вингер сборной Кот-д'Ивуара ценой в € 50-55 млн — Конур
Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Арсенал» проявляют интерес к крайнему нападающему сборной Кот-д'Ивуара и «Хоффенхайма» Базумана Туре. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Fussballdaten.

По информации источника, немецкий клуб начнёт переговоры о трансфере 20-летнего вингера от суммы в € 50-55 млн. Подчёркивается, что в ходе обсуждения сделки «Хоффенхайм» может повысить цену на Туре до € 70-80 млн. Клуб отклонил все предложения по нападающему минувшей зимой.

В нынешнем сезоне Туре принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

За сборную Кот-д'Ивуара Туре провёл четыре матча, где забил два гола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android