«МЮ» и «Баварии» интересен вингер сборной Кот-д'Ивуара ценой в € 50-55 млн — Конур

«Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Арсенал» проявляют интерес к крайнему нападающему сборной Кот-д'Ивуара и «Хоффенхайма» Базумана Туре. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Fussballdaten.

По информации источника, немецкий клуб начнёт переговоры о трансфере 20-летнего вингера от суммы в € 50-55 млн. Подчёркивается, что в ходе обсуждения сделки «Хоффенхайм» может повысить цену на Туре до € 70-80 млн. Клуб отклонил все предложения по нападающему минувшей зимой.

В нынешнем сезоне Туре принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

За сборную Кот-д'Ивуара Туре провёл четыре матча, где забил два гола.

