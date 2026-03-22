Баранник: надеюсь, «Зенит» наконец-то проявит свои чемпионские амбиции с «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 марта.

«Надеюсь, в матче с «Динамо» «Зенит» наконец-то проявит свои чемпионские амбиции. Закономерен ли от «Динамо» тот старт, который команда показала, определится в этой встрече. Это хороший тест. Игра будет боевой, интересной. Что мы вчера видели от «Краснодара», обязывает «Зенит» показывать не менее интересую игру», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

