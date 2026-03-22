Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин раскритиковал Антона Зиньковского после поражения «Сочи» от «Балтики»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал своё мнение о выступлении нападающего «Сочи» Антона Зиньковского. В субботу, 21 марта, команда потерпела поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:4 в матче 22-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«По «Балтике» нечего сказать — молодцы. Всё получалось. А к «Сочи» много вопросов. Команда вообще не готова играть.

Зиньковский? Я за ним слежу ещё с тех времён, когда говорили, что он заиграет в московском «Спартаке». И заметил только то, что он надевает трусы до колен, в которых невозможно бегать. Больше у него ничего нет. Когда Зиньковский выходит на поле — это минус один игрок. Человек вообще не отрабатывает в обороне, почти не вступает в борьбу, да ещё результативные ошибки совершает», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Зиньковский в текущем сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Права на 29-летнего хавбека принадлежат «Спартаку».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android