Гришин раскритиковал Антона Зиньковского после поражения «Сочи» от «Балтики»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал своё мнение о выступлении нападающего «Сочи» Антона Зиньковского. В субботу, 21 марта, команда потерпела поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:4 в матче 22-го тура Мир РПЛ.

«По «Балтике» нечего сказать — молодцы. Всё получалось. А к «Сочи» много вопросов. Команда вообще не готова играть.

Зиньковский? Я за ним слежу ещё с тех времён, когда говорили, что он заиграет в московском «Спартаке». И заметил только то, что он надевает трусы до колен, в которых невозможно бегать. Больше у него ничего нет. Когда Зиньковский выходит на поле — это минус один игрок. Человек вообще не отрабатывает в обороне, почти не вступает в борьбу, да ещё результативные ошибки совершает», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Зиньковский в текущем сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Права на 29-летнего хавбека принадлежат «Спартаку».