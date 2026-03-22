Агкацев: в матче с «Пари НН» у «Краснодара» было больше работы, чем с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0.

— Насколько слова президента перед игрой тебя мотивировали?

— Очень правильные слова. Мы внутри команды тоже это обсуждали. Это была очень важная игра, никакой недооценки быть не может.

— «Пари НН» нанёс больше ударов, чем ЦСКА в Кубке.

— Сегодня работы больше было, это факт, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» сыграет с «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Быки» вышли в финал, одержав победу над ЦСКА по сумме двух встреч со счётом 5:3.

После 22 матчей РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.