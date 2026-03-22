Агкацев: в матче с «Пари НН» у «Краснодара» было больше работы, чем с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

— Насколько слова президента перед игрой тебя мотивировали?
— Очень правильные слова. Мы внутри команды тоже это обсуждали. Это была очень важная игра, никакой недооценки быть не может.

— «Пари НН» нанёс больше ударов, чем ЦСКА в Кубке.
— Сегодня работы больше было, это факт, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» сыграет с «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Быки» вышли в финал, одержав победу над ЦСКА по сумме двух встреч со счётом 5:3.

После 22 матчей РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Материалы по теме
Лукас Оласа: Кордоба — легенда «Краснодара», в каждом матче оставляет абсолютно всё
