«Лион» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 27-го тура Лиги 1 начнётся в 17:00

Сегодня, 22 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лион» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 47 набранных очков в 26 встречах. «Монако» располагается на шестой строчке в чемпионате Франции. В 26 турах клуб из княжества набрал 43 очка. Матч первого круга между командами завершился победой «Лиона» (3:1).