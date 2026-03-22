«Барселоне» интересен Гирасси, «Аль-Иттихад» может перехватить форварда — Alyaum

«Барселона» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Сине-гранатовые попытаются вступить в переговоры по 30-летнему форварду. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Alyaum.

По информации источника, возможному переходу гвинейского футболиста может помешать «Аль-Иттихад», который видит в нём замену для покинувшего клуб Карима Бензема. Подчёркивается, что саудовская команда обеспокоена интересом «Барселоны» к Гирасси, готовому покинуть стан «шмелей» летом.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

