В «Челси» недовольны Росеньором, попадание в ЛЧ может решить судьбу тренера — Скира

Руководство «Челси» недовольно игрой и результатами, демонстрируемыми командой под руководством главного тренера Лиама Росеньора. В случае непопадания команды в Лигу чемпионов на грядущий сезон английский специалист может быть уволен. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Росеньор был назначен на должность главного тренера «синих» 8 января. Действующее трудовое соглашение 41-летнего специалиста с «Челси» рассчитано до лета 2032 года. В последних четырёх матчах во всех турнирах подопечные Росеньора потерпели четыре поражения с общим счётом 2:12. После 31 матча АПЛ «синие» набрали 48 очков и занимают шестое место.

Топ-5 легенд футбола: