Точилин: игра с «Динамо» — проверка для «Зенита», насколько он готов к борьбе за золото

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о предстоящем матче между бело-голубыми и «Зенитом» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 22 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Динамо» в начале второй части чемпионата показало, что хорошо подготовилось. Игра больше важна для «Зенита», который участвует в чемпионской гонке. Эта игра больше проверка для них, насколько они готовы к борьбе за золото. «Динамо» на хорошем ходу и не выглядит аутсайдером. В чемпионате им хочется подняться выше, но не так важно, как игра на Кубок. Хотя команды постараются показать свой максимальный уровень», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.