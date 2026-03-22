Точилин: игра с «Динамо» — проверка для «Зенита», насколько он готов к борьбе за золото

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о предстоящем матче между бело-голубыми и «Зенитом» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 22 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Зенит
«Динамо» в начале второй части чемпионата показало, что хорошо подготовилось. Игра больше важна для «Зенита», который участвует в чемпионской гонке. Эта игра больше проверка для них, насколько они готовы к борьбе за золото. «Динамо» на хорошем ходу и не выглядит аутсайдером. В чемпионате им хочется подняться выше, но не так важно, как игра на Кубок. Хотя команды постараются показать свой максимальный уровень», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
Топовый день в РПЛ! «Динамо» — «Зенит», а также матчи «Спартака» и «Локомотива». LIVE
Live
Топовый день в РПЛ! «Динамо» — «Зенит», а также матчи «Спартака» и «Локомотива». LIVE
