Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Быстров: уровень легионеров в РПЛ падает, в ужесточении лимита есть смысл

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об игре иностранных футболистов в Мир Российской Премьер-Лиге и оценил идею ужесточить лимит на легионеров.

«Уровень легионеров в РПЛ падает. Клубы покупают игроков, которые неспособны их усилить. Часто привозят футболистов, которые нигде не котируются, а берут их только из-за того, что они иностранцы. Это оборачивается для них плохой игрой и вылетом. Многие иностранцы вызывают недоумение. Не понимаю замысел клубов, которые их привозят. В ужесточении лимита есть смысл», — приводит слова Быстрова Metaratings.

Текущий формат лимита на легионеров позволяет клубам РПЛ иметь 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут выходить восемь. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв неоднократно сообщал о необходимости ужесточения лимита на легионеров.

