Сформирован новый тренерский штаб «Зенита-2» на сезон-2026

Руководство «Газпром»-Академии назначило Александра Селенкова главным тренером «Зенита-2». Специалист приступит к работе с командой на тренировках в «Газпром Академии», а также будет готовить команду к выездному матчу 5-го тура Второй лиги А с «Динамо-Владивосток». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Александр Николаевич Селенков сменил на посту главного тренера бывшего игрока «Зенита» Константина Анатольевича Коноплёва. В обновлённом тренерском штабе помощниками Селенкова выступят Дмитрий Владимирович Васильев и Юрий Сергеевич Солнцев. Тренером вратарей останется Юрий Александрович Окрошидзе. За физическую подготовку команды будет отвечать Тимофей Алексеевич Бережков.

Главным врачом «Зенита-2» продолжает работать Дмитрий Юрьевич Лебедев, которому будут помогать Евгений Станиславович Малышко и Дмитрий Иванович Неклюдов. Аналитической работой займётся Артем Станиславович Крупский. Начальником команды назначен Дмитрий Александрович Беляев, администратором — Роман Владимирович Абрамов.