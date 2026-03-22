«Реал» готов заплатить «Челси» € 120 млн за Энцо Фернандеса — TyC Sports

«Челси» хочет вернуть средства в размере € 120 млн, вложенные в трансфер полузащитника Энцо Фернандеса в 2023 году. Мадридский «Реал», проявляющий интерес к 25-летнему футболисту, готов заплатить эту сумму. Однако для осуществления сделки «сливочным» необходимо будет продать игроков из нынешнего состава. Об этом сообщает журналист Ренцо Пантич для TyC Sports.

По информации источника, в случае перехода чемпиона мира 2022 года в «Реал» его родной клуб «Ривер Плейт» получит около € 5 млн.

Как подчёркивает Marca, одним из факторов, влияющих на желание Фернандеса покинуть Англию, является местная погода и недостаток солнечного света. Футболист привык к более тёплому климату.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

