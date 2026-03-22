Роман Нагучев: «Краснодар» несётся к новому чемпионству, играя в 13-14 человек

Роман Нагучев: «Краснодар» несётся к новому чемпионству, играя в 13-14 человек
Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о короткой обойме «Краснодара». В 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги действующие чемпионы страны разгромили «Пари НН» (5:0). Покер оформил нападающий Джон Кордоба.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Я вот думаю, что «Краснодар» несётся к своему новому чемпионству, играя буквально в 13-14 человек. Стартовый состав можно угадать уже три года подряд: нет Петрова — есть Джованни, нет Черникова или Сперцяна — есть Кривцов. Остальные вросли в старт и не собираются отдавать свои места. А вы говорите, скамейка нужна. По сути, у чемпионской команды там всего три человека сидят», — написал Нагучев в телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России, задействовав за весь розыгрыш лишь 21 футболиста, из которых двое (Александр Эктов и Юрий Газинский) провели на поле суммарно 18 минут. В РПЛ-2025/2026 «быки» возглавляют чемпионскую гонку лишь с 14 футболистами, имеющими в своём активе 500+ минут в чемпионате.

