Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Урал — Енисей, результат матча 22 марта 2026, счет 2:4, 25-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Енисей» вырвал победу у «Урала», проигрывая по ходу матча 25-го тура Первой лиги
Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Урал — манеж» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов (Павлово). Победу со счётом 4:2 праздновала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Енисей
Красноярск
1:0 Бегич – 16'     1:1 Иванов – 44'     2:1 Харин – 54'     2:2 Иванов – 81'     2:3 Хашкулов – 84'     2:4 Надольский – 90+5'    

Счёт в матче открыл защитник «Урала» Силвие Бегич на 16-й минуте. Полузащитник «Енисея» Егор Иванов сравнял счёт на 44-й минуте встречи. На 54-й минуте снова вывел хозяев поля вперёд Евгений Харин. На 81-й минуте Иванов оформил дубль, сравняв счёт. Спустя ещё три минуты нападающий Астемир Хашкулов вывел красноярскую команду вперёд. Четвёртый мяч в ворота «Урала» забил хавбек Александр Надольский на 90+5-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. У команды 45 очков в 25 играх. «Енисей» располагается на 11-й строчке, команда довела количество набранных очков до 31.

В предыдущем туре команда из Екатеринбурга одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:0). Красноярский клуб сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1).

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
