«Енисей» вырвал победу у «Урала», проигрывая по ходу матча 25-го тура Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Урал — манеж» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов (Павлово). Победу со счётом 4:2 праздновала команда гостей.

Счёт в матче открыл защитник «Урала» Силвие Бегич на 16-й минуте. Полузащитник «Енисея» Егор Иванов сравнял счёт на 44-й минуте встречи. На 54-й минуте снова вывел хозяев поля вперёд Евгений Харин. На 81-й минуте Иванов оформил дубль, сравняв счёт. Спустя ещё три минуты нападающий Астемир Хашкулов вывел красноярскую команду вперёд. Четвёртый мяч в ворота «Урала» забил хавбек Александр Надольский на 90+5-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. У команды 45 очков в 25 играх. «Енисей» располагается на 11-й строчке, команда довела количество набранных очков до 31.

В предыдущем туре команда из Екатеринбурга одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:0). Красноярский клуб сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1).