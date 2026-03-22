«Что я наделал?!» Экс-игрок «Реала» рассказал, как едва не нанёс тяжёлую травму Роналду

Бывший защитник и выпускник академии мадридского «Реала» Ману Эрнандо поделился историей, как в 2017 году, во время одной из тренировок с основной командой, он был близок к нанесению тяжёлой травмы экс-нападающему «сливочных» Криштиану Роналду.

«Я случайно ударил Криштиану. Я правда не хотел этого, даже не хотел выставлять ногу, но в том эпизоде я упал на газон. Роналду успел коснуться мяча на мгновение раньше меня, в результате чего я ударил его по ахиллову сухожилию. Это было преступно. В тот момент я подумал: «Боже мой, что я наделал?!» В том году я больше не тренировался. Думаю, это произошло примерно в марте, точно не помню. До конца сезона оставалось совсем немного, но я так и не вернулся в основную команду (улыбается)», — приводит слова Эрнандо Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В испанском гранде он четыре раза выиграл «Золотой мяч».

