Комо — Пиза, результат матча 22 марта 2026, счет 5:0, 30-й тур Серии А 2025/2026

«Комо» разгромил «Пизу», забив пять мячей в матче 30-го тура Серии А
Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и «Пизой». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Пайретто из Турина. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
5 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Диао – 7'     2:0 Дувикас – 29'     3:0 Батурина – 48'     4:0 Пас – 75'     5:0 Перроне – 81'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Комо» Ассане Диао на седьмой минуте. Форвард Анастасиос Дувикас удвоил преимущество хозяев поля на 29-й минуте. Полузащитник Мартин Батурина забил третий мяч в ворота «Пизы» на 48-й минуте. Николас Пас довёл счёт до крупного, забив четвёртый мяч на 75-й минуте встречи. Спустя шесть минут полузащитник «Комо» Максимо Перроне забил пятый мяч.

После 30 матчей чемпионата Италии «Комо» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пиза» с 18 очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Комо» на выезде встретится с «Удинезе» 6 апреля, а «Пиза» на день раньше сыграет на домашнем стадионе с «Торино».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Наполи» минимально обыграл «Кальяри» в 30-м туре Серии А
