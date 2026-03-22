«Комо» разгромил «Пизу», забив пять мячей в матче 30-го тура Серии А

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и «Пизой». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Пайретто из Турина. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Комо» Ассане Диао на седьмой минуте. Форвард Анастасиос Дувикас удвоил преимущество хозяев поля на 29-й минуте. Полузащитник Мартин Батурина забил третий мяч в ворота «Пизы» на 48-й минуте. Николас Пас довёл счёт до крупного, забив четвёртый мяч на 75-й минуте встречи. Спустя шесть минут полузащитник «Комо» Максимо Перроне забил пятый мяч.

После 30 матчей чемпионата Италии «Комо» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пиза» с 18 очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Комо» на выезде встретится с «Удинезе» 6 апреля, а «Пиза» на день раньше сыграет на домашнем стадионе с «Торино».