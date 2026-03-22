Гришин: ЦСКА нужна была победа любой ценой в матче с махачкалинским «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что армейцам была необходима победа в матче 22-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо». В субботу, 21 марта, ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счётом 3:1. Главный тренер армейцев Фабио Челестини пропустил игру из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

«Не стоит судить об уровне ЦСКА по одной игре с махачкалинцами. «Динамо» — домашняя команда, а сейчас играла на выезде. К тому же она одна из тех, кто стоит на вылет. ЦСКА нужны были очки любой ценой, и он их взял. У армейцев был сложный момент из‑за ситуации между Мойзесом и Челестини. Чтобы уйти от этого эпизода, нужна была победа. ЦСКА её одержал, но армейцам было очень тяжело. Первые 20 минут они играли хорошо, но потом у махачкалинцев были моменты», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 4 апреля сыграют на выезде с тольяттинским «Акроном».

Материалы по теме
Гришин раскритиковал Антона Зиньковского после поражения «Сочи» от «Балтики»
