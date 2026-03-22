Только Думбия быстрее Кордобы забил 60 голов в чемпионатах России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба достиг отметки в 60 голов в чемпионатах России после покера в ворота «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура соревнования. Колумбийскому футболисту понадобилось 110 игр в турнире, чтобы отметиться 60 забитыми мячами. Только экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия достиг этого показателя быстрее — в 89-м матче. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

За такое же количество игр в чемпионатах России, что и у Кордобы, 60 голов забил бывший нападающий красно-синих Вагнер Лав. Экс-игрок «Ротора» Олег Веретенников отметился 60 мячами в 114 встречах. Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес достиг указанной отметки за 117 матчей.

