Только Думбия быстрее Кордобы забил 60 голов в чемпионатах России

Только Думбия быстрее Кордобы забил 60 голов в чемпионатах России
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба достиг отметки в 60 голов в чемпионатах России после покера в ворота «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура соревнования. Колумбийскому футболисту понадобилось 110 игр в турнире, чтобы отметиться 60 забитыми мячами. Только экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия достиг этого показателя быстрее — в 89-м матче. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

За такое же количество игр в чемпионатах России, что и у Кордобы, 60 голов забил бывший нападающий красно-синих Вагнер Лав. Экс-игрок «Ротора» Олег Веретенников отметился 60 мячами в 114 встречах. Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес достиг указанной отметки за 117 матчей.

