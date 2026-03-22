Игрок «Спартака» Бонгонда пропустит матч с «Оренбургом» из-за повреждения

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие футболистов Тео Бонгонда, Игоря Дмитриева и Владислава Сауся в заявке команды на матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 22 марта.

«Саусь и Дмитриев продолжают восстановление. Бонгонда получил небольшое повреждение на тренировке», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России за девять туров до конца чемпионата. В активе красно-белых 35 набранных очков в 21 встрече. «Оренбург» с 18 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.