Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Арсенала» и «Ман Сити» на победу в финале Кубка лиги

Суперкомпьютер Opta определил вероятность победы лондонского «Арсенала» в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» на уровне 51,9%. Вероятность победы «горожан» составляет 24,8%. Также имеется 23,3% на то, что матч перейдёт в дополнительное время и, возможно, завершится серией пенальти.

Финальная встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени, место проведения — стадион «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром матча назначен Питер Бэнкс.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В той встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Сколько зарабатывают футболисты: